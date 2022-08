Si sfrutta il processo d' osmosi e si può aumentare la durata del pesce e anche realizzare giardiniere crudiste

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Cucinare a ultrasuoni: non è una trovata da film di fantascienza o la visione di qualche chef avanguardista. Oggi è una tecnica molto diffusa nei ristoranti e probabilmente,senza saperlo, avrete già mangiato un piatto cucinato a ultrasuoni. Cocktail e piatti: ecco come cucinarli a ultrasuoni guarda le foto Come funziona la cottura a ultrasuoni La tecnologia aiuta le tecniche antiche: invece di marinare la carne per giorni, immergendo il prodotto in un po’ di acqua, che fa da trasmettitore, le onde a ultrasuoni effettuano una compressione e decompressione delle proteine della ...