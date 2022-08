(Di mercoledì 24 agosto 2022) Keylorhasua Gigio, originario di Castellammare, lo rivela Alfredo. Keylorpronto ad accettare il, il portiere del PSG avrebbe anchesulla città al compagno di squadra Gigio. La notizia è stata lanciata dal giornalista ed esperto di mercato Alfredo: “Keylorha voglia, tanta voglia, di. E spera che nei prossimi giorni possa essere liberato dal Paris Saint-Germain, con il coinvolgimento eventuale di Fabian Ruiz. Il club azzurro è entrato nell’ordine di idee di prendere un altro portiere, ha mantenuto i contatti con il Chelsea per Kepa, ...

napolipiucom : Pedullà: 'Navas si al Napoli, ha chiesto informazioni a Donnarumma. Ecco le ultime' #Donnarumma #napoli #navas… - GoldelNapoli : Spunta una richiesta del portiere ?? - Salvato95551627 : RT @Spazio_Napoli: ??L'esperto di #calciomercato Alfredo #Pedullà è sicuro: Keylor #Navas ha scelto il #Napoli!?? ??Il costaricano avrebbe in… - SSCNChop : RT @Spazio_Napoli: ??L'esperto di #calciomercato Alfredo #Pedullà è sicuro: Keylor #Navas ha scelto il #Napoli!?? ??Il costaricano avrebbe in… - Antonio46863622 : Pedulla oggi ha esordito dicendo: Navas ha scelto il Napoli. Davvero? Dicci qualcosa che non sappiamo da almeno 2… -

... KeylorL'unico nodo ancora da sciogliere, nel Napoli di Spalletti, riguarda il portiere, scrive Alfredosulla Gazzetta dello Sport. Uno comegarantirebbe esperienza e leadership, ...Alfredoscrive nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport della situazione portieri in casa Napoli:sulla situazione portieri in casa azzurra Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre ...