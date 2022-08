Paulo Coelho | il guru della letteratura moderna

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Il 24 Agosto 1947 nacquede Souza, un famoso poeta e scrittore brasiliano. La sua opera più importante fu “L’Alchimista”, un romanzo di formazione pubblicato nel 1988 e tradotto in 56 diverse lingue. Il protagonista è Santiago, un giovane pastore dell’Andalusia, che inizia un viaggio alla ricerca di sé stesso. : biografia “Sii forte che nessuno ti sconfigga, nobile che nessuno ti umili e te stesso che nessuno ti dimentichi”.nacque in una famiglia dalle origini portoghesi e benestante. La sua spiccata sensibilità emerse sin da quando iniziò a muovere i suoi primi passi nel mondoscuola; egli, infatti, mal sopportava le imposizioni fattegli (frequentando una scuola religiosa spesso gli veniva chiesto di recitare le preghiere). Aveva ...

Le frasi di Paulo Coelho condensano ed esprimono il pensiero di uno dei più grandi scrittori della nostra epoca. Nato nel 1947 a Rio de Janeiro, Paulo Coelho è uno fra gli autori maggiormente apprezzati della letteratura mondiale. Sono suoi alcuni fra i romanzi più intensi e belli, che non solo raccontano storie, ma ci portano alla scoperta ... Paulo Coelho: la sua fede in un mondo affamato di spiritualità «Ascolta il tuo cuore. Esso conosce tutte le cose perchè è originato dall'anima del mondo e un giorno vi farà ritorno.» Paulo Coelho, L'Alchimista