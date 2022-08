Ospedale Padova, in intensiva oggi più casi West Nile che Covid (Di mercoledì 24 agosto 2022) Milano, 24 ago. (Adnkronos Salute) - "Lavoro da oltre 30 anni in terapia intensiva e avevo visto una sola encefalite da virus West Nile in tutti questi anni, prima d'ora. oggi abbiamo 10 ricoverati in reparto a Padova. Nel 2018 c'era stata un'altra ondata intensa in Italia, che però nel nostro territorio non aveva raggiunto questi livelli. Questo tipo di neuroinvasività in effetti non l'avevamo mai visto con questi numeri. All'inizio, quando i pazienti hanno cominciato ad essere 2, 3, poi 4, siamo rimasti sorpresi. Sta un po' prendendo il posto del Covid. Il rapporto, come spiegato dal nostro direttore generale, oggi è 10 ricoverati per West Nile e 2 per Covid in terapia intensiva". A raccontarlo ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 24 agosto 2022) Milano, 24 ago. (Adnkronos Salute) - "Lavoro da oltre 30 anni in terapiae avevo visto una sola encefalite da virusin tutti questi anni, prima d'ora.abbiamo 10 ricoverati in reparto a. Nel 2018 c'era stata un'altra ondata intensa in Italia, che però nel nostro territorio non aveva raggiunto questi livelli. Questo tipo di neuroinvasività in effetti non l'avevamo mai visto con questi numeri. All'inizio, quando i pazienti hanno cominciato ad essere 2, 3, poi 4, siamo rimasti sorpresi. Sta un po' prendendo il posto del. Il rapporto, come spiegato dal nostro direttore generale,è 10 ricoverati pere 2 perin terapia". A raccontarlo ...

Agenzia_Ansa : Crescono i casi di infezione da West Nile in Veneto. All'ospedale di Padova, in pochi giorni, sono diventati 10 i p… - lavocedelne : RT @TgrRaiVeneto: L'incidente è avvenuto a Mestrino nella serata di lunedì. I giovani stavano andando alla sagra paesana #IoseguoTgr #TgrVe… - UnivadisItalia : 15 ricoverati per #WestNile in ospedale di Padova, 10 in terapia intensiva #virus - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: L'incidente è avvenuto a Mestrino nella serata di lunedì. I giovani stavano andando alla sagra paesana #IoseguoTgr #TgrVe… - bizcommunityit : Padova, auto travolge un gruppo di ragazzi: sette finiscono in ospedale -