Oroscopo Settembre | Gemelli

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Life&People.it 21 maggio -21 giugno Marte inizia la sosta nel vostro segno. Questo significa più coraggio, intraprendenza, ardore, determinazione e decisione in tutto ciò che fate. Se non siete ancora riusciti a fare il colpo grosso, a raggiungere l'obiettivo, d'amore o professionale, non scoraggiatevi perché il cielo ha in serbo più di una bella sorpresa. Venere però è in scorbutica quadratura. Non sempre le dimensioni d'amore sono ideali, la vostra natura libera e socievole a tratti potrebbe sentirsi imbrigliata da un partner che vi soffoca e snerva con pretese e attese. Se il clima familiare si fa opprimente, regalatevi una piccola vacanza disintossicante in un posto magico.