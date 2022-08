Napoli-Juve Stabia: Raspadori e Simeone subito titolari (Di mercoledì 24 agosto 2022) Napoi-Juve Stabia, Raspadori e Simeone subito titolari insieme Ultime novità di formazione in vista dell’amichevole di oggi contro la Juve Stabia. Per la prima volta … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 24 agosto 2022) Napoi-insieme Ultime novità di formazione in vista dell’amichevole di oggi contro la. Per la prima volta … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

