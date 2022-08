Mauro Icardi è pronto al cambio maglia | la destinazione spiazza tutti

(Di mercoledì 24 agosto 2022) L’attaccanteha trovato uno sbocco in un torneo meno glamour: la carriera del calciatore argentino proseguirà fuori dal PSG Nuova avventura alle porte per. L’attaccante argentino come è ormai risaputo lascerà il PSG in questa sessione di mercato. Il calciatore è ormai totalmente fuori dai progetti della squadra parigina. Questa volta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ekremkonur : ?? PSG have set a £20m price tag for Mauro Icardi. - atavratbelo : RT @futboltayfa_: Mauro Icardi edit - GSliCedric : RT @AslanPenceesii: ??Mauro Icardi-Inzaghi?? - futboltayfa_ : Mauro Icardi edit - levaydin : RT @barosbasgan: Mauro Icardi ? @GalatasaraySK ?? -

Corriere dello Sport

PARIGI (Francia) - Accelerata del Galatasaray per. Secondo quanto riportato da L'Equipe, il club turco ha presentato un'offerta per ottenere in prestito l'attaccante argentino, in uscita dal Psg, che sta cercando di chiudere le ...Il futuro diè ormai lontano dal Paris Saint - Germain . L'attaccante argentino ha infatti detto di sì al trasferimento in prestito al Galatasaray , come riportato da L'Equipe . L'ex giocatore dell' ... "Psg, Draxler e Icardi verso il braccio di ferro: no alla buonuscita" L'attaccante argentino ha detto sì al passaggio in prestito al club turco. Pronto a salutare i parigini dopo tre anni.Via libera per Belotti in giallorosso. I viola si giocano l'accesso in Conference. Entusiasmo alle stelle per i tifosi nerazzurri. L'attaccante verso il Galatasaray ...