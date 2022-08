Manchester United, Rooney: “Casemiro non utile ad andare avanti in futuro” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Wayne Rooney, storica bandiera del Manchester United, ha rilasciato un’intervista al Times. L’ex attaccante, attualmente allenatore del DC United in MLS, si è detto perplesso riguardo la sua ex squadra: “Bisogna pianificare per il futuro. Idealmente, il Manchester United dovrebbe ingaggiare giocatori tra i venti e i trent’anni. In tal senso Casemiro è come Christian Eriksen: un buon giocatore, ma aiuterà il club ad andare avanti in futuro? Per questo dico che Frenkie de Jong sarebbe stata l’opzione migliore. Il trasferimento di Casemiro sembra uscito dal nulla e sembra un acquisto urgente. Sarei sorpreso se sapessi che è stato un obiettivo prioritario per il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 agosto 2022) Wayne, storica bandiera del, ha rilasciato un’intervista al Times. L’ex attaccante, attualmente allenatore del DCin MLS, si è detto perplesso riguardo la sua ex squadra: “Bisogna pianificare per il. Idealmente, ildovrebbe ingaggiare giocatori tra i venti e i trent’anni. In tal sensoè come Christian Eriksen: un buon giocatore, ma aiuterà il club adin? Per questo dico che Frenkie de Jong sarebbe stata l’opzione migliore. Il trasferimento disembra uscito dal nulla e sembra un acquisto urgente. Sarei sorpreso se sapessi che è stato un obiettivo prioritario per il ...

SportPesa_IT : Edison Cavani è un nuovo giocatore del Valencia di Gattuso. L'uruguaiano dopo l'esperienza al Manchester United app… - RMadridistaReal : ??? Casemiro se va al Manchester United. #GraciasCasemiro. - gippu1 : Cresce in me la curiosità per saperne di più sulle richieste al Manchester United della signora #Rabiot, definite '… - sportface2016 : #ManchesterUnited | #Rooney: '#Casemiro non utile ad andare avanti in futuro' - JorgeCatarroja : RT @SportPesa_IT: Edison Cavani è un nuovo giocatore del Valencia di Gattuso. L'uruguaiano dopo l'esperienza al Manchester United approda n… -