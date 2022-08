Lulù Selassié in viaggio con un ex gieffino per una reunion speciale in Sicilia (VIDEO) (Di mercoledì 24 agosto 2022) Lulù Selassié in viaggio verso una nuova destinazione in compagnia di un ex gieffino: ecco cosa è emerso sui social Lulù Selassié ha un cuore d’oro e lo dimostra ogni giorno sui social e anche nella vita reale tutte le volte che incontra i suoi fan. L’ex gieffina ha conquistato diverse generazioni con la sua estrema dolcezza e simpatia durante la permanenza all’interno del reality show di Canale 5. Lulù lo scorso settembre ha intrapreso la sua prima avventura televisiva al Grande Fratello Vip insieme alle sorelle Jessica e Clarissa. Le tre giovani princess sono riuscite a realizzare un bellissimo percorso lasciando il segno. Dopo la partecipazione al noto reality show, la tre princess hanno girato l’Italia per intraprendere nuove avventure e lavorare sui nuovi ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 24 agosto 2022)inverso una nuova destinazione in compagnia di un ex: ecco cosa è emerso sui socialha un cuore d’oro e lo dimostra ogni giorno sui social e anche nella vita reale tutte le volte che incontra i suoi fan. L’ex gieffina ha conquistato diverse generazioni con la sua estrema dolcezza e simpatia durante la permanenza all’interno del reality show di Canale 5.lo scorso settembre ha intrapreso la sua prima avventura televisiva al Grande Fratello Vip insieme alle sorelle Jessica e Clarissa. Le tre giovani princess sono riuscite a realizzare un bellissimo percorso lasciando il segno. Dopo la partecipazione al noto reality show, la tre princess hanno girato l’Italia per intraprendere nuove avventure e lavorare sui nuovi ...

MariaRo22608536 : RT @Martiifatina: Tu con questo visino dolce e quest'anima pura, hai scaldato i cuori di tutte/i noi ???? So proud of you my little fairy ????… - luana434343 : Anima pura Buon viaggio ?????? @lulu_selassie #fairylu - EliaMauriello69 : @CamyErrico @lulu_selassie Infatti stellina mia ,sei perfetta così - FerranteRita1 : @MiriamSanfi22 @lulu_selassie Miriam dai un bacio anche da parte mia Lulù ???? - EliaMauriello69 : @mikz89632 @lulu_selassie Manuel ma che ti è passato per la testa .Sei un figo e dolce . -