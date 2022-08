L' oro nero del Caspio al Lido di Venezia

Leggi su panorama

(Di mercoledì 24 agosto 2022) La prestigiosa Terrazza Biennale, situata sul rooftop dell’iconico Palazzo del Cinema con vista sul Lungomare Marconi del, ospiterà una serie di degustazioni esclusive targate Caviar From Milan che si terranno dal 6 al 9 settembre. Un’occasione unica per vip, ospiti, operatori e amanti della settima arte di assaporare il caviale ufficiale della rassegna, in una cornice da red carpet. «Siamo felici di essere parte, in qualità di caviale ufficiale, alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di, per esaltare un binomio d’eccellenza: arte e gusto – dice Mahsa Mehrnam, Direttore Generale di Caviar From Milan –. Gli ospiti di Terrazza Biennale avranno la possibilità di assaporare un prodotto straordinario che, grazie alla sua unicità, esclusività e piacevolezza è in grado di accompagnare momenti mondani di convivialità, ...