I migliori smartphone Sony sono per veri intenditori: i modelli più interessanti del 2022 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Cercare i migliori smartphone Sony significa essere dei veri intenditori. O meglio, sapere già di avere a che fare con alcuni dei telefoni migliori sul mercato pur consapevoli, allo stesso tempo, di dover lottare con alcune limitazioni di fondo che il brand giapponese non ha saputo superare nel corso degli anni - come il design squadrato o il costo un tantino sopra la media. Se gli altri big del settore (come Xiaomi, Samsung o Oppo) hanno saputo far crescere i loro prodotti provando a ritagliarli su misura con le esigenze dei consumatori, Sony è andata un po’ per la tangente dando carta bianca al lato creativo dei propri ingegneri. Così gli smartphone Sony hanno saputo battere alcuni record che resistono ancora oggi: dal primo ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 24 agosto 2022) Cercare isignifica essere dei. O meglio, sapere già di avere a che fare con alcuni dei telefonisul mercato pur consapevoli, allo stesso tempo, di dover lottare con alcune limitazioni di fondo che il brand giapponese non ha saputo superare nel corso degli anni - come il design squadrato o il costo un tantino sopra la media. Se gli altri big del settore (come Xiaomi, Samsung o Oppo) hanno saputo far crescere i loro prodotti provando a ritagliarli su misura con le esigenze dei consumatori,è andata un po’ per la tangente dando carta bianca al lato creativo dei propri ingegneri. Così glihanno saputo battere alcuni record che resistono ancora oggi: dal primo ...

fdicos10 : ????Smartphone d’Oro 2022, c’è tempo fino al 30 settembre per le candidature al premio nazionale di #PASocial dedicat… - mauro_gianca : RT @fdicos10: ????Smartphone d’Oro 2022, c’è tempo fino al 30 settembre per le candidature al premio nazionale di #PASocial dedicato alle mig… - riccacleme : RT @fdicos10: ????Smartphone d’Oro 2022, c’è tempo fino al 30 settembre per le candidature al premio nazionale di #PASocial dedicato alle mig… - palagab : RT @fdicos10: ????Smartphone d’Oro 2022, c’è tempo fino al 30 settembre per le candidature al premio nazionale di #PASocial dedicato alle mig… - Know4Innovation : RT @fdicos10: ????Smartphone d’Oro 2022, c’è tempo fino al 30 settembre per le candidature al premio nazionale di #PASocial dedicato alle mig… -