Governo | Draghi | “Mai aumentato tasse”

(Adnkronos) – "ll Governo non ha mai aumentato le tasse – con la sola eccezione delle tasse sugli extraprofitti delle imprese del settore energetico. Queste aziende, come dicevo ora per i produttori di rinnovabili e per altri comparti, hanno registrato utili senza precedenti solo a causa dell'aumento dei prezzi dei combustibili fossili – un aumento che, allo stesso tempo, penalizza la maggioranza di cittadini e le imprese. È stato giusto chiedere alle imprese del settore energetico di contribuire di più – ed è essenziale che lo facciano, invece di rimandare o addirittura evitare di pagare quanto gli viene chiesto". Lo ha detto il premier Mario Draghi nel suo intervento al Meeting di Rimini. "Per le altre aziende e per i cittadini, il Governo ha iniziato un percorso di riduzione delle ...

