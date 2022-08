È il gol dell'anno? Coronel ha segnato direttamente da casa sua (Di mercoledì 24 agosto 2022) Un gol capolavoro il quarto della gara tra Atletico Tucuman e Barracas Central. I padroni di casa hanno vinto 4 - 0 e l'ultima rete è stata una vera ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 24 agosto 2022) Un gol capolavoro il quartoa gara tra Atletico Tucuman e Barracas Central. I padroni divinto 4 - 0 e l'ultima rete è stata una vera ...

UEFAcom_it : Buon compleanno, Matías Vecino ?? Ricordate questo gol, tifosi dell'Inter? ???? #UCL | @Inter - Open_gol : Forza Nuova non ha raccolto le firme necessarie per presentarsi alle elezioni ma ha inserito nel proprio simbolo il… - OfficialASRoma : ?? Di Biagio, Balbo, Cappioli ?? I tre gol dell'ultimo #RomaCremonese, nel 1995-96 #ASRoma - pierpaolopenza : @tatanka_h 'Vince la squadra che fa un gol in più dell'altra'...?? - acmattiam : @FinallyMichele @massimilianodu @matteo_milan91 Non sai dire altro oltre a quell’errore del derby, che al contrario… -