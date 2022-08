“Doveva restare segreta”: Lecce, Corvino adirato dalle voci di mercato (Di mercoledì 24 agosto 2022) Pantaleo Corvino è parso abbastanza stizzito dalle voci di mercato per il super colpo del Lecce Il Lecce ha giocato e perso le prime due partite del campionato rispettivamente contro Inter e Sassuolo. I problemi in difesa hanno attanagliato Baroni in quest’inizio di stagione, tanto che la società ha deciso di ingaggiare Pongracic in prestito Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 24 agosto 2022) Pantaleoè parso abbastanza stizzitodiper il super colpo delIlha giocato e perso le prime due partite del campionato rispettivamente contro Inter e Sassuolo. I problemi in difesa hanno attanagliato Baroni in quest’inizio di stagione, tanto che la società ha deciso di ingaggiare Pongracic in prestito Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

acdxer : @MaurilioVitto @sysmedia68 @nigno11 La Nuland, personalità molto influente, che tuttora ricopre un incarico molto i… - spaziolecce : RT @sportmediaset: Lecce, Corvino: 'Avanti per Umtiti. Per due posti servono cinque terzini' #SportMediaset #Lecce #Umtiti - Fprime86 : RT @sportmediaset: Lecce, Corvino: 'Avanti per Umtiti. Per due posti servono cinque terzini' #SportMediaset #Lecce #Umtiti - sportmediaset : Lecce, Corvino: 'Avanti per Umtiti. Per due posti servono cinque terzini' #SportMediaset #Lecce #Umtiti - CASELLO1972 : @Orwell1906 In effetti... dato che nella realtà dopo l' esplosione, e l' ovvio incendio della macchina, del suo co… -