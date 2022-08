Crotone, aggredito dopo scambio di persona: è in coma (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) – Davide Ferrerio, il giovane vittima del brutale pestaggio avvenuto l’11 agosto scorso a Crotone e ora in coma, non conosceva il suo aggressore e quella sera si trovava su via Vittorio Veneto, nei pressi del Palazzo di Giustizia, attendendo un suo amico con il quale si sarebbe dovuto recare in pizzeria. E’ quanto ha ricostruito la Squadra mobile di Crotone attraverso le attività investigative svolte dopo l’arresto dell’aggressore, Nicolò Passalacqua, con il costante coordinamento della procura di Crotone. L’attenzione degli investigatori si è concentrata sull’analisi delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza, degli apparati cellulari delle persone coinvolte e sulle testimonianze di tutte le persone coinvolte anche marginalmente. Secondo quanto emerso, Nicolò Passalacqua ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) – Davide Ferrerio, il giovane vittima del brutale pestaggio avvenuto l’11 agosto scorso ae ora in, non conosceva il suo aggressore e quella sera si trovava su via Vittorio Veneto, nei pressi del Palazzo di Giustizia, attendendo un suo amico con il quale si sarebbe dovuto recare in pizzeria. E’ quanto ha ricostruito la Squadra mobile diattraverso le attività investigative svoltel’arresto dell’aggressore, Nicolò Passalacqua, con il costante coordinamento della procura di. L’attenzione degli investigatori si è concentrata sull’analisi delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza, degli apparati cellulari delle persone coinvolte e sulle testimonianze di tutte le persone coinvolte anche marginalmente. Secondo quanto emerso, Nicolò Passalacqua ...

