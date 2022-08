Can Yaman svela dettagli della nuova avventura: “E’ un inizio molto importante” (VIDEO) (Di mercoledì 24 agosto 2022) Can Yaman e l’italiano: l’attore mostra e svela dettagli della sua nuova avventura. Can ringrazia anche Francesca Chillemi Can Yaman a settembre arriverà in prima serata su Canale 5 con una nuova avventura. L’attore e modello turco è amatissimo da intere generazioni e in ogni parte del mondo. Can ha conquistato milioni di fan attraverso la sua estrema dolcezza e professionalità. Nell’ultimo anno ha lavorato senza sosta realizzando importanti progetti anche nell’ambito della solidarietà. L’amato Yaman dopo la pubblicazione del suo primo libro dal titolo “Sembra strano anche a me” e il lancio del suo profumo “Can Yaman Mania”, l’attore è sceso in campo realizzando progetti solidali. Can ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 24 agosto 2022) Cane l’italiano: l’attore mostra esua. Can ringrazia anche Francesca Chillemi Cana settembre arriverà in prima serata su Canale 5 con una. L’attore e modello turco è amatissimo da intere generazioni e in ogni parte del mondo. Can ha conquistato milioni di fan attraverso la sua estrema dolcezza e professionalità. Nell’ultimo anno ha lavorato senza sosta realizzando importanti progetti anche nell’ambitosolidarietà. L’amatodopo la pubblicazione del suo primo libro dal titolo “Sembra strano anche a me” e il lancio del suo profumo “CanMania”, l’attore è sceso in campo realizzando progetti solidali. Can ...

manu86anto : RT @Gemma_OnlyCY: Ecco chi sono le fan di Can Yaman @fiction_mediaset @luxvide #CanYaman #ViolaComeIlMare - manu86anto : RT @fictionmediaset: A lezione di italiano insieme a Can Yaman! ??????? Aspettando l’arrivo di #ViolaComeIlMare, scopriamo i segreti del nostr… - hagigih3 : RT @fictionmediaset: A lezione di italiano insieme a Can Yaman! ??????? Aspettando l’arrivo di #ViolaComeIlMare, scopriamo i segreti del nostr… - Hugihugi19611 : RT @Hola460883121: @pm1025 Buongiorno Valéria ?????? I ?? Can Yaman #CanYaman #SembraStranoAncheAMe #CanYamanMania #CanYamanForChildren htt… - PasqualinaFili1 : @1994BizzleJ Aspetto con ansia Viola come il mare con Can Yaman e Francesca Chillemi -