Basket | quando la prossima partita? Programma Italia-Georgia | tv | programma | streaming

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Dopo il match di oggi contro l’Ucraina, l’Italscenderà in campo anche sabato 27 agosto prima di cominciare gli Europei. I ragazzi di Gianmarco Pozzecco sfideranno infatti lanel match valevole per la seconda giornata della seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali 2023. L’obiettivo sarà ovviamente quello di vincere per avvicinarsi sempre più alla rassegna iridata che si svolgerà alle Filippine, in Indonesia e in Giappone. La palla a due trasarà sabato 27 agosto alle 20:30. Lasi potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Action (canale 206) e in direttasu Sky Go, Now Tv ed Eleven Sports. OA Sport vi offrirà invece la DIRETTA LIVE scritta dell’intero match. Calendario Europei2022: ...