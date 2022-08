Ballando con le Stelle, i concorrenti in gara (anteprima FQMagazine): dalla Barale a Biagiarelli (chef e fidanzato di Selvaggia Lucarelli) (Di mercoledì 24 agosto 2022) La nuova edizione di “Ballando con le Stelle“, show di successo del sabato sera di Rai1, debutterà il prossimo 8 ottobre. Dopo mesi di rumors, smentite e prime conferme FQMagazine svela in anteprima il cast completo della nuova edizione. Chi scenderà in pista? La partecipazione di Iva Zanicchi è stata già ufficializzata nelle scorse settimane, nome che era stato anticipato dal giornalista Alberto Dandolo. Come svelato dal sito Dagospia troveremo in gara i giornalisti Luisella Costamagna, reduce da due anni di Agorà, e l’esplosivo Giampiero Mughini. Lo stesso sito aveva già svelato la partecipazione del nuotatore Alex Di Giorgio e della conduttrice Marta Flavi, ex moglie di Maurizio Costanzo. Dovrà mettersi in gioco tra valzer, tango e rumba il sex symbol Gabriel Garko, susciterà polemiche la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) La nuova edizione di “con le“, show di successo del sabato sera di Rai1, debutterà il prossimo 8 ottobre. Dopo mesi di rumors, smentite e prime confermesvela inil cast completo della nuova edizione. Chi scenderà in pista? La partecipazione di Iva Zanicchi è stata già ufficializzata nelle scorse settimane, nome che era stato anticipato dal giornalista Alberto Dandolo. Come svelato dal sito Dagospia troveremo ini giornalisti Luisella Costamagna, reduce da due anni di Agorà, e l’esplosivo Giampiero Mughini. Lo stesso sito aveva già svelato la partecipazione del nuotatore Alex Di Giorgio e della conduttrice Marta Flavi, ex moglie di Maurizio Costanzo. Dovrà mettersi in gioco tra valzer, tango e rumba il sex symbol Gabriel Garko, susciterà polemiche la ...

GiusCandela : BALLANDO CON LE STELLE, IL CAST COMPLETO IN ANTEPRIMA SU @fattoquotidiano: ECCO I TREDICI CONCORRENTI @FQMagazineit - Maxxeo : EMA STOKHOLMA A BALLANDO CON LE STELLE NON È UN'ESERCITAZIONE NON È UN'ESERCITAZIONE. - enrick81 : @fabriziomico @famigliasimpson @ilvit02 @CIAfra73 @yosoyelfanal @carlo234556 @napoliforever89 @Tvottiano… - KDeluzenluz : RT @deluzenluz: Il mio sole io anelo scoprimi in te in quelle mani ballando nel mio essere scoprimi nel profondo delle mie onde con quell'… - unaragionedipiu : se fosse vero, tornerei a guardare ballando con le stelle solo per lei -