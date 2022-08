Autobus investe e uccide un uomo di 70 anni

Cronaca Qui

Roma, autista die uccide un ventenne ma 'non ha colpa': assolto Dolore e sconcerto in tutta la comunità. Colaiuda, che aveva molte passioni, tra cui la montagna, era infatti molto ...E' per questo motivo che Toyotanelle tecnologie delle fuel cell a idrogeno da oltre 30 ... navi,, mezzi elevatori e impianti stazionari. Alla visione Beyond Zero è ispirato anche lo ... Torino, autobus investe e uccide 70enne Dramma questa mattina a Torino, dove un autobus del trasporto pubblico ha investito un anziano: l’uomo nonostante i tentativi di rianimazione del personale sanitario del 118 accorso sul posto non ce l ...Poco fa, intorno alle ore 11.00, in via Artom, all’altezza del civico 81, si è verificato un gravissimo incidente. Per cause ancora da accertare, un uomo di settant’anni è stato investito da un autobu ...