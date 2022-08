Alessandro Nitti entra nel Cda di MeglioQuesto

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 24 agosto 2022) L’Assemblea degli azionisti diha approvato l’incremento del numero dei membri del CdA da 5 a 6 e ha così nominato quale nuovo membro indipendente. “Con l’ingresso di– spiega il presidente Felice Saladini – si rafforza l’impronta internazionale del board diè tra i più competenti professionisti in ambito investment management e corporate finance coniugati con una spiccata sensibilità verso i temi del sociale. Sono certo che, grazie alla sua capacità e alla sua visione,contribuirà attivamente alla crescita del nostro gruppo che si è imposto come modello di riferimento per tutto il settore”. Inoltre, l’Assemblea in sede straordinaria ha approvato la modifica degli articoli 6 e 7 ...