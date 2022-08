“Al mare con lui”. Simona Branchetti e l’ex della vip, bomba-gossip sulla conduttrice di Morning News (Di mercoledì 24 agosto 2022) Simona Branchetti con l’ex di Anna Falchi. La popolare conduttrice tv è stata paparazzata sulle stupende spiagge del Salento in compagnia di un uomo. A quanto pare si tratta di Andrea Ruggieri, parlamentare di Forza Italia nonché ex compagno di Anna Falchi. sulla fine della storia di questi ultimi due Dagospia scrisse: “L’aquilotta è volata via! Anna Falchi e Andrea Ruggieri si sono lasciati. Dopo una lunga crisi la showgirl ha fatto la valigia e ha cambiato casa”. Anna Falchi e Andrea Ruggieri sono stati insieme per 11 anni. Nell’ultimo periodo avevano deciso di andare a convivere, ma purtroppo le cose non sono andate come sperato. Dopo poco tempo la conduttrice disse: “La porta è sempre aperta per entrambi e se le cose non andassero… amen. Facciamo vite diverse, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 24 agosto 2022)condi Anna Falchi. La popolaretv è stata paparazzata sulle stupende spiagge del Salento in compagnia di un uomo. A quanto pare si tratta di Andrea Ruggieri, parlamentare di Forza Italia nonché ex compagno di Anna Falchi.finestoria di questi ultimi due Dagospia scrisse: “L’aquilotta è volata via! Anna Falchi e Andrea Ruggieri si sono lasciati. Dopo una lunga crisi la showgirl ha fatto la valigia e ha cambiato casa”. Anna Falchi e Andrea Ruggieri sono stati insieme per 11 anni. Nell’ultimo periodo avevano deciso di andare a convivere, ma purtroppo le cose non sono andate come sperato. Dopo poco tempo ladisse: “La porta è sempre aperta per entrambi e se le cose non andassero… amen. Facciamo vite diverse, ...

PagellaPolitica : Oggi il leader della Lega chiede di riprendere con nuove trivellazioni in mare, ma nel 2016 era contrario ai «buchi… - teatrolafenice : «Esistono popoli il cui conservatorio è il ritmo eterno del mare, il vento tra le foglie, e mille piccoli rumori pe… - ladyonorato : Dopo aver sostenuto con mirabolanti promesse lo smembramento di #Alitalia e la fallimentare operazione #ITA, i magg… - FrustalupiMario : RT @PagellaPolitica: Oggi il leader della Lega chiede di riprendere con nuove trivellazioni in mare, ma nel 2016 era contrario ai «buchi ne… - ltprob95 : RT @PagellaPolitica: Oggi il leader della Lega chiede di riprendere con nuove trivellazioni in mare, ma nel 2016 era contrario ai «buchi ne… -