Abbonamenti gratis ai mezzi pubblici per gli studenti in Campania: richieste online dal 24 agosto (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tornano anche quest’anno gli Abbonamenti gratuiti per gli studenti campani. La campagna di sottoscrizione, finanziata dalla Regione Campania, garantisce per il sesto anno scolastico consecutivo la possibilità per gli studenti campani di richiedere l’abbonamento gratuito per il percorso casa/scuola/università utilizzando tutti i mezzi del trasporto pubblico campano. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tornano anche quest’anno gligratuiti per glicampani. La campagna di sottoscrizione, finanziata dalla Regione, garantisce per il sesto anno scolastico consecutivo la possibilità per glicampani di richiedere l’abbonamento gratuito per il percorso casa/scuola/università utilizzando tutti idel trasporto pubblico campano. L'articolo .

