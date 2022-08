West Ham, ufficiale Emerson: “Grande sfida per me” (Di martedì 23 agosto 2022) Ufficializzato l’arrivo di Emerson Palmieri al West Ham. Il 28enne ha firmato un contratto quadriennale con un’opzione di un anno per una quota non specificata, il costo si aggira intorno ai 18 milioni di euro. “Sono molto felice di essere qui e di arrivare qui. È una Grande sfida per me, è una Grande squadra, quindi sono molto felice di essere qui e sono pronto”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 agosto 2022) Ufficializzato l’arrivo diPalmieri alHam. Il 28enne ha firmato un contratto quadriennale con un’opzione di un anno per una quota non specificata, il costo si aggira intorno ai 18 milioni di euro. “Sono molto felice di essere qui e di arrivare qui. È unaper me, è unasquadra, quindi sono molto felice di essere qui e sono pronto”. SportFace.

