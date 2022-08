Vaiolo scimmie: 714 casi in Italia, 52 in più in 7 giorni. Boom in Lombardia. Solo 5 Regioni non hanno riportato contagi (Di martedì 23 agosto 2022) Salgono a 714 i casi di vaiolo delle scimmie in Italia, 52 in piu’ rispetto a una settimana fa, di questi 194 sono collegati a viaggi all’estero. L’infezione continua a colpire quasi esclusivamente i maschi che rappresentano la quasi totalita’ dei casi (704). L’eta’ mediana e’ 37 anni. Non sono riportati decessi nel nostro Paese. Sono questi i dati dell’ultimo bollettino sul vaiolo delle scimmie del ministero della Salute. Tra le Regioni, il maggior numero di casi (308) si e’ verificato in Lombardia; seguono Lazio (128), Emilia Romagna (73), Veneto (48). Solo Basilicata, Calabria, Molise, Umbria e Val d’Aosta non hanno riportato contagi. Il numero di contagi ... Leggi su ildenaro (Di martedì 23 agosto 2022) Salgono a 714 idi vaiolo dellein, 52 in piu’ rispetto a una settimana fa, di questi 194 sono collegati a viaggi all’estero. L’infezione continua a colpire quasi esclusivamente i maschi che rappresentano la quasi totalita’ dei(704). L’eta’ mediana e’ 37 anni. Non sono riportati decessi nel nostro Paese. Sono questi i dati dell’ultimo bollettino sul vaiolo delledel ministero della Salute. Tra le, il maggior numero di(308) si e’ verificato in; seguono Lazio (128), Emilia Romagna (73), Veneto (48).Basilicata, Calabria, Molise, Umbria e Val d’Aosta non. Il numero di...

EmbaCubaItalia : Il Sistema Sanitario cubano è preparato e attento al primo caso di vaiolo delle scimmie rilevato il 20 agosto in un… - Agenzia_Ansa : Salgono a 714 i casi di vaiolo delle scimmie in Italia, 52 in più rispetto a una settimana fa; 194 sono collegati a… - RaiNews : La vittima è un carabiniere di 50 anni giunto sull'isola a Ferragosto #vaiolodellescimmie - TrigilaR : RT @DmitryEvic: A Cuba ancora devono fare tutti gli accertamenti e i giornalai italiani già titolano: 'Vaiolo delle scimmie, morto a Cuba c… - Franca17178372 : RT @RaiNews: La vittima è un carabiniere di 50 anni giunto sull'isola a Ferragosto #vaiolodellescimmie -

Vaiolo scimmie: Cuba, morto italiano, primo caso sull'isola E' morto nelle scorse ore il turista italiano affetto da vaiolo delle scimmie, il primo caso segnalato a Cuba. L'uomo, Germano Mancini, 50 anni, comandante dei carabinieri di Scorzè da un paio di mesi, si trovava sull'isola dal 15 agosto. "Il paziente, che ... Vaiolo delle scimmie, a Cuba il primo decesso da contagio: morto un turista italiano di 50 anni Un uomo è morto dopo aver contratto il vaiolo delle scimmie . Si tratta di Germano Mancini , 50 enne e comandante della stazione dei carabinieri di Scorzè (Venezia) . A confermare la causa del decesso è stato il Ministro italiano degli ... ilmessaggero.it E' morto nelle scorse ore il turista italiano affetto dadelle, il primo caso segnalato a Cuba. L'uomo, Germano Mancini, 50 anni, comandante dei carabinieri di Scorzè da un paio di mesi, si trovava sull'isola dal 15 agosto. "Il paziente, che ...Un uomo è morto dopo aver contratto ildelle. Si tratta di Germano Mancini , 50 enne e comandante della stazione dei carabinieri di Scorzè (Venezia) . A confermare la causa del decesso è stato il Ministro italiano degli ... Vaiolo delle scimmie, sintomi, come si trasmette e come si cura: cosa c'è da sapere sul virus