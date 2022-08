Ultime Notizie Roma del 23-08-2022 ore 15:10 (Di martedì 23 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione martedì 23 agosto al microfono Giuliano Ferrigno l’intelligenza degli Stati Uniti prevede un’intensificazione degli attacchi della Russia in Ucraina nei prossimi giorni l’allerta distorta ancora una volta cittadina americana lasciare il paese immediatamente i consiglieri della Presidenza Ucraina ha scritto che il prezzo per raggiungere la parità di fuoco e distruggere la logistica dell’esercito Russo e in ferro da quello di uno yacht di un oligarca russo quindi dibattito politico su completo Sono ucraina Liga para quello che gli altri paesi democratici occidentali fanno comunque vadano le lezioni la collocazione internazionale dell’Italia non si cambia dice Matteo Salvini sulle sanzioni alla Russia bisogna guarda i numeri Davanzo commerciale è di 70 miliardi di dollari per la prima volta nella storia Il ... Leggi su romadailynews (Di martedì 23 agosto 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione martedì 23 agosto al microfono Giuliano Ferrigno l’intelligenza degli Stati Uniti prevede un’intensificazione degli attacchi della Russia in Ucraina nei prossimi giorni l’allerta distorta ancora una volta cittadina americana lasciare il paese immediatamente i consiglieri della Presidenza Ucraina ha scritto che il prezzo per raggiungere la parità di fuoco e distruggere la logistica dell’esercito Russo e in ferro da quello di uno yacht di un oligarca russo quindi dibattito politico su completo Sono ucraina Liga para quello che gli altri paesi democratici occidentali fanno comunque vadano le lezioni la collocazione internazionale dell’Italia non si cambia dice Matteo Salvini sulle sanzioni alla Russia bisogna guarda i numeri Davanzo commerciale è di 70 miliardi di dollari per la prima volta nella storia Il ...

