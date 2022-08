Travolto dal crollo del ghiacciaio della Marmolada e dato per disperso: il 30enne Davide Carnielli in “fase di risveglio” dal coma (Di martedì 23 agosto 2022) Si sta risvegliando dal coma uno degli alpinisti travolti dal crollo dalla Marmolada. Si tratta del trentino Davide Carnielli, consigliere comunale di Fornace (Trento). E a comunicare la notizia è stata la sorella Valeria, tramite un post su Facebook. “Siamo felici di dire che Davide si trova in una fase di risveglio. Lo attende un lungo percorso di guarigione, accompagnato dall’amore dei suoi familiari”, ha scritto. Carnielli, 30enne, è rimasto coinvolto nel disastro della Marmolada avvenuto lo scorso 3 luglio, in seguito al quale aveva riportato un importante trauma cranico. Inizialmente dato per disperso, è stato ritrovato dai familiari il 5 luglio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Si sta risvegliando daluno degli alpinisti travolti daldalla. Si tratta del trentino, consigliere comunale di Fornace (Trento). E a comunicare la notizia è stata la sorella Valeria, tramite un post su Facebook. “Siamo felici di dire chesi trova in unadi. Lo attende un lungo percorso di guarigione, accompagnato dall’amore dei suoi familiari”, ha scritto., è rimasto coinvolto nel disastroavvenuto lo scorso 3 luglio, in seguito al quale aveva riportato un importante trauma cranico. Inizialmenteper, è stato ritrovato dai familiari il 5 luglio ...

