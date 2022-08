Tragedia sulla Marmolada, è uscito dal coma l’unico sopravvissuto: Davide Carnielli è in fase di risveglio (Di martedì 23 agosto 2022) Tragedia sulla Marmolada: l’unico sopravvissuto della Tragedia di inizio luglio scorso era Davide Carnielli. Dopo quasi due mesi, si è risvegliato dal coma come è statp annunciato sui social prima dalla sorella e poi dal governatore del Veneto Luca Zaia. Tragedia sulla Marmolada, è uscito dal coma l’unico sopravvissuto Davide Carnielli, 30 anni, di Fornace, era rimasto coinvolto nel crollo della Marmolada lo scorso 3 luglio. Inizialmente dato per disperso, è stato poi ritrovato, grazie alla segnalazione di Zaia, il 5 luglio presso l’ospedale di Treviso, dove era ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 23 agosto 2022)delladi inizio luglio scorso era. Dopo quasi due mesi, si è risvegliato dalcome è statp annunciato sui social prima dalla sorella e poi dal governatore del Veneto Luca Zaia., èdal, 30 anni, di Fornace, era rimasto coinvolto nel crollo dellalo scorso 3 luglio. Inizialmente dato per disperso, è stato poi ritrovato, grazie alla segnalazione di Zaia, il 5 luglio presso l’ospedale di Treviso, dove era ...

