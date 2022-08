TgLa7d del 23 agosto 2022

(Di martedì 23 agosto 2022) A Rimini inizia la campagna elettorale dei leader Chiuse liste e candidature fra novità e esclusioni eccellenti A Mosca i funerali di Darya Dugina. Kiev: uccisa dai servizi segreti russi In Brasile si ...

TGLA7

A Rimini inizia la campagna elettorale dei leader Chiuse liste e candidature fra novità e esclusioni eccellenti A Mosca i funerali di Darya Dugina. Kiev: uccisa dai servizi segreti russi In Brasile si ...Alle 20 scade il termine per la presentazione delle liste dei candidati Conte:" Il M5s in Sicilia correrà da solo" Morte Dugina, Putin: "E' stato un crimine vile e crudele" Gas: prezzo vicino ai 300 ... Tgla7d del 21 agosto 2022