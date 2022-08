Stella McCartney lancia una linea beauty minimal e consapevole (Di martedì 23 agosto 2022) Stella McCartney torna nel mondo beauty dopo 16 anni di assenza e propone una nuova linea di prodotti per skincare minimal e più consapevole, realizzata in collaborazione con LVMH. Stella McCartney torna nel mondo beauty e il suo è un approccio rigorosamente green. La stilista britannica sancisce così il suo debutto nel settore di bellezza, lanciando una nuova linea per la cura della pelle che si intitola semplicemente come il suo nome di battesimo. Stella è la sua ultima creatura, un rilancio nel mondo beauty da cui aveva preso le distanze da ormai 16 anni. Crediti: AnsaCon una nuova consapevolezza, la stilista ha scelto di rimarcare sempre più la sua ... Leggi su velvetmag (Di martedì 23 agosto 2022)torna nel mondodopo 16 anni di assenza e propone una nuovadi prodotti per skincaree più, realizzata in collaborazione con LVMH.torna nel mondoe il suo è un approccio rigorosamente green. La stilista britannica sancisce così il suo debutto nel settore di bellezza,ndo una nuovaper la cura della pelle che si intitola semplicemente come il suo nome di battesimo.è la sua ultima creatura, un rilancio nel mondoda cui aveva preso le distanze da ormai 16 anni. Crediti: AnsaCon una nuovazza, la stilista ha scelto di rimarcare sempre più la sua ...

Ilmiodiabete : Dopo 16 anni, Stella McCartney sta facendo un'altra corsa alla bellezza con il lancio di una linea per la cura de… - Giorgheil : @AliGhe86 Capiamolo. Come tutti gli altri amici è 'eccitato'.. Quindi 'si parla un po' troppo'. Comunque, deduco ch… - mffashion_com : Stella McCartney torna nel beauty con una nuova linea skincare - ANSA_Lifestyle : È una donna dei nostri giorni dallo spirito hippie, quella proposta da #StellaMcCartney nella collezione per l’autu… -