Shade annuncia nuove date del suo djset tour 2022

(Di martedì 23 agosto 2022) dove propone i suoi più grandi successi e la hit estivi Tori seduti, dopo l’uscita del singolo feat J-Ax Tori Seduti,al suo, dal calendario in continuo aggiornamento! Il rapper e artista poliedrico continua a portare la sua musica e tutta la sua energia sui palchi italiani, per tante imperdibili tappe estive. Di seguito tutte ledel, compresi i nuovi appuntamenti: 23.08 – Campomarino Lido (CB) – Lungomare degli Aviatori 26.08 – Collesano (PA) – Notte Bianca 27.08 – Meana (NU) – Ex Campo Sportivo Lasarà 29.08 – Trescore Balneario (BG) – Bum Bum Festival 01.09 – Bono (SS) – Piazza del Comune 02.09 – Ponte Nelle Alpi (BL) – Polpet La Sagra 03.09 – Sciacca (AG) Azzurro Food – Piazza A. Scandaliato – NUOVA ...

RadioDueLaghi : Shade, dopo l'uscita del singolo feat J-Ax 'Tori Seduti', annuncia nuove date al suo djset tour, dal calendario in… -

MEI – Meeting degli Indipendenti

Realmel'arrivo in Italia del nuovo Realme GT Neo 3T Dragon Ball , in vendita per la prima volta ... SI NFC : SI Dimensioni : 162.9 x 75.8 x 8.7 mm Peso : 194.5 g Colore scocca :Black ...... cultura e spettacoli e che sicon un tasso di presenze superiore ai livelli pre - ... Franco 126 e Loredana Berte, Gabry Ponte & Lumix, Gianmaria, Giusy Ferreri, J - Ax e, Lda, Luche', ... Si aggiungo nuove tappe al ricchissimo tour estivo di Shade – MEI – Meeting degli Indipendenti Il noto rapper Emis Killa e il re del freestyle Shade saranno protagonisti il 22 e 23 agosto con due esibizioni che si inseriscono all’interno del… Leggi ...Chiusura col botto al Lido: in 6mila per Emis Killa, stasera si replica con Shade. Boom di presenze a Campomarino per Emis Killa. CAMPOMARINO LIDO. Non saranno stati i 20mila (per 2) del Jova Beach Pa ...