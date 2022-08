“Sei a una merendina dalla morte”: la risposta perfetta di Alicia McCarvell contro i bulli (Di martedì 23 agosto 2022) Alicia McCarvell, 5,7 milioni di follower, è una seguita TikToker, che condivide contenuti su molti argomenti, tra cui messaggi sulla body positivity e contro la grassofobia. La donna, come spesso accade, è stata vittima di commenti atroci online, che ha ricevuto direttamente nella sua casella di messaggi personali su Instagram. Ne ha voluto dare testimonianza proprio lei, postando gli screen di una conversazione avuta con un interlocutore non specificato, ma che ha esercitato bullismo nei suoi confronti. “Non riguarda l’estetica, riguarda la tua salute. Sei a una merendina dalla morte“, ha scritto una persona direttamente all’influencer. La risposta di Alicia McCarvell è stata perfetta. Il post ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 23 agosto 2022), 5,7 milioni di follower, è una seguita TikToker, che condivide contenuti su molti argomenti, tra cui messaggi sulla body positivity ela grassofobia. La donna, come spesso accade, è stata vittima di commenti atroci online, che ha ricevuto direttamente nella sua casella di messaggi personali su Instagram. Ne ha voluto dare testimonianza proprio lei, postando gli screen di una conversazione avuta con un interlocutore non specificato, ma che ha esercitatosmo nei suoi confronti. “Non riguarda l’estetica, riguarda la tua salute. Sei a una“, ha scritto una persona direttamente all’influencer. Ladiè stata. Il post ...

mengonimarco : Sono passati sei anni e il ricordo rimane una ferita indelebile #Amatrice - Agenzia_Ansa : Alle 3:36 del 24 agosto di sei anni fa una scossa di magnitudo 6.0 devasta Amatrice, Accumoli (Rieti) e Arquata del… - DPCgov : #24agosto 2016, il #terremoto #CentroItalia.Alle 3:36 di sei anni fa una scossa di magnitudo di 6.0 sconvolge la vi… - mrcrto : RT @boni_castellane: Se esulti per una ragazza ammazzata in un attentato sei un malato di mente. - valenti23188289 : RT @boni_castellane: Se esulti per una ragazza ammazzata in un attentato sei un malato di mente. -