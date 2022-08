Piacenza: gip convalida arresto per stupro, 27enne resta in carcere (Di martedì 23 agosto 2022) Milano, 23 ago. (Adnkronos) - Il gip di Piacenza ha convalidato l'arresto per Sekou Souware il 27enne originario della Guinea, accusato di aver violentato una donna di origini ucraine. Il giovane, così come chiesto dal pm Ornella Chicca, resta in carcere per la presenza di "gravi indizi di colpevolezza". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Milano, 23 ago. (Adnkronos) - Il gip dihato l'per Sekou Souware iloriginario della Guinea, accusato di aver violentato una donna di origini ucraine. Il giovane, così come chiesto dal pm Ornella Chicca,inper la presenza di "gravi indizi di colpevolezza".

autocostruttore : L’aggressore di Piacenza risponde al Gip “Nessuna violenza, volevo aiutare la donna caduta in strada” - discoradioIT : Il gip di #Piacenza ha convalidato l'arresto per Sekou Souware il 27enne originario della Guinea, accusato di aver… - maryemanuel7532 : La vittima dello stupro di Piacenza: 'Sono disperata, mi hanno riconosciuta in quel video' La Procura ha aperto un… - TelevideoRai101 : Stupro Piacenza, Gip convalida arresto - Rom_Lisa : RT @jaripilati: Resta in carcere l'uomo originario della Guinea accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di una donna ucraina… -