Non fate abbaiare i cani di notte, dovrete risarcire i vicini: la sentenza della Cassazione (Di martedì 23 agosto 2022) Roma, 23 ago – I cani di notte potrebbero essere troppo rumorosi, quindi state in guardia. Non tanto per una questione pratica, ma a questo punto anche giudiziaria, secondo quanto riportato da Tgcom24. I cani di notte possono provocare danni alla salute I cani di notte spesso abbaiano, e se impediscono ai vicini di dormire possono essere dolori. Il padrone del migliore amico dell’uomo coinvolto, infatti, potrebbe pagare un risarcimento, pure piuttosto imponente. Lo ha stabilito la Corte di Cassasione, confermando una sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta. Il caso specifico narrava di due cani che abbaiavano nella notte, su un terrazzo di un condominio. I giudici hanno dichiarato che una ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 23 agosto 2022) Roma, 23 ago – Idipotrebbero essere troppo rumorosi, quindi state in guardia. Non tanto per una questione pratica, ma a questo punto anche giudiziaria, secondo quanto riportato da Tgcom24. Idipossono provocare danni alla salute Idispesso abbaiano, e se impediscono aidi dormire possono essere dolori. Il padrone del migliore amico dell’uomo coinvolto, infatti, potrebbe pagare un risarcimento, pure piuttosto imponente. Lo ha stabilito la Corte di Cassasione, confermando unaCorte d’Appello di Caltanissetta. Il caso specifico narrava di dueche abbaiavano nella, su un terrazzo di un condominio. I giudici hanno dichiarato che una ...

