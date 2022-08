Moggi: «Napoli regina del mercato. Facile individuare bravi calciatori, ma riuscire a prenderli è per pochi» (Di martedì 23 agosto 2022) Luciano Moggi ha fatto i complimenti al Napoli per il mercato estivo in diretta su “1 Football Club”, programma di 1 Station Radio. “In questo momento il Napoli ha fatto i migliori acquisti. Kvaratskhelia già si conosceva, e Giuntoli lo ha preso prima di tutti. individuare i bravi calciatori è consuetudine, riuscire a prenderli è per pochi. Non so se sia il georgiano il braccio destro di Osimhen o viceversa, sta di fatto che questi ragazzi non stanno facendo rimpiangere Mertens ed Insigne. Poi ci sono ancora da vedere, ma già li conosciamo, Simeone e Raspadori. L’unico punto interrogativo è Kim: sostituire il mammasantissima Koulibaly non è semplice, ed alla prima di campionato ha avuto qualche sbavatura. Già contro il ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 23 agosto 2022) Lucianoha fatto i complimenti alper ilestivo in diretta su “1 Football Club”, programma di 1 Station Radio. “In questo momento ilha fatto i migliori acquisti. Kvaratskhelia già si conosceva, e Giuntoli lo ha preso prima di tutti.è consuetudine,è per. Non so se sia il georgiano il braccio destro di Osimhen o viceversa, sta di fatto che questi ragazzi non stanno facendo rimpiangere Mertens ed Insigne. Poi ci sono ancora da vedere, ma già li conosciamo, Simeone e Raspadori. L’unico punto interrogativo è Kim: sostituire il mammasantissima Koulibaly non è semplice, ed alla prima di campionato ha avuto qualche sbavatura. Già contro il ...

