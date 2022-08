Lavoro agile, Orlando firma decreto per semplificazione (Di martedì 23 agosto 2022) Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, ha emanato il decreto ministeriale di attuazione della norma contenuta nel Dl Semplificazioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 19 agosto, con cui si prevede che i l datore di Lavoro comunichi in via telematica al ministero del Lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data ... Leggi su finanza.repubblica (Di martedì 23 agosto 2022) Il ministro dele delle Politiche sociali, Andrea, ha emanato ilministeriale di attuazione della norma contenuta nel Dl Semplificazioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 19 agosto, con cui si prevede che i l datore dicomunichi in via telematica al ministero dele delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data ...

AndreaOrlandosp : Ho firmato il decreto ministeriale che prevede dal 1° settembre comunicazioni semplificate su #smartworking per i d… - gsolimine55 : RT @AndreaOrlandosp: Ho firmato il decreto ministeriale che prevede dal 1° settembre comunicazioni semplificate su #smartworking per i dato… - pardulone : Lavoro agile. - antoninorusso64 : RT @LavoroFisco: Lavoro agile: dal 1° settembre comunicazioni semplificate per datori lavoro - LavoroFisco : Lavoro agile: dal 1° settembre comunicazioni semplificate per datori lavoro -