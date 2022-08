Juventus, ore decisive: testa a testa per il nuovo attaccante (Di martedì 23 agosto 2022) La Juventus cerca un nuovo attaccante e sarà testa a testa tra due giocatori: prossime ore decisive per il nuovo bomber La partita contro la Sampdoria ha sottolineato diverse lacune… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 23 agosto 2022) Lacerca une saràtra due giocatori: prossime oreper ilbomber La partita contro la Sampdoria ha sottolineato diverse lacune… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

romeoagresti : Nelle prossime ore è previsto un contatto tra la #Juventus e l’entourage di #Fagioli. Opzione più probabile: presti… - mirkocalemme : La #Juventus ha già impostato l'operazione #Milik, ma lascia ancora aperto uno spiraglio per #Depay: decisione in a… - romeoagresti : #Juventus, per #DiMaria si tratta di un problema all’adduttore sinistro da valutare nelle prossime ore ?????? @Goalitalia - FabAuri : A 20 ore da Samp VS Juve il web e i media hanno massacrato Massimiliano Allegri e la Juventus. Difficile non se ne… - MattoxDipa : RT @romeoagresti: Nelle prossime ore è previsto un contatto tra la #Juventus e l’entourage di #Fagioli. Opzione più probabile: prestito in… -