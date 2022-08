Gli scivoloni di Crosetto, Berlusconi e Meloni, propongono misure “nuove” che in realtà sono già in vigore (Di martedì 23 agosto 2022) Una delle mode più sfiziose di questa campagna elettorale è quella di invocare misure che in realtà sono già in vigore. È partito Guido Crosetto, fondatore di Fratelli d’Italia (secondo qualche commentatore papabile futuro ministro), auspicando che il nostro paese seguisse l’esempio della Germania nella riduzione dell’Iva sul gas. Non fosse che Berlino ha deciso di abbassare l’imposta al 7% mentre in Italia è stata ridotta al 5% mesi fa e così resterà almeno fino al prossimo dicembre. Come ha fatto notare il deputato di Italia Viva Luigi Marattin, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi invece ha proposto: “Per rilanciare il mercato immobiliare e consentire a tutti di comprare una casa, introdurremo una tassazione unica per l’acquisto della prima casa al solo 2%“. Non chiarissimo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Una delle mode più sfiziose di questa campagna elettorale è quella di invocareche ingià in. È partito Guido, fondatore di Fratelli d’Italia (secondo qualche commentatore papabile futuro ministro), auspicando che il nostro paese seguisse l’esempio della Germania nella riduzione dell’Iva sul gas. Non fosse che Berlino ha deciso di abbassare l’imposta al 7% mentre in Italia è stata ridotta al 5% mesi fa e così resterà almeno fino al prossimo dicembre. Come ha fatto notare il deputato di Italia Viva Luigi Marattin, il leader di Forza Italia Silvioinvece ha proposto: “Per rilanciare il mercato immobiliare e consentire a tutti di comprare una casa, introdurremo una tassazione unica per l’acquisto della prima casa al solo 2%“. Non chiarissimo ...

