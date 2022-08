Gazzetta – Simic al Milan dallo Stoccarda per la Primavera

(Di martedì 23 agosto 2022) 2022-08-23 15:11:00 L’autorevole: Il club rossonero regala ad Abate il promettente centrale difensivo. Operazione da un milione di euro, bonus compresi Tecnica, non solo fisico. Ilha chiuso per il 17enne Jan-Carlo, dello. Il serbo classe 2005, che fino alla passata stagione era il capitano della squadra U17, è un difensore di qualità (destro, ma ha un buon tocco palla anche col sinistro), bravo sia in marcatura che in fase di impostazione (motivo per il quale ha anche giocato da play). Ilper lui spenderà circa un milione, bonus compresi. Il ragazzo firmerà il primo contratto da professionista della carriera ed è destinato allaallenata da Abate. La storia — Nato a Wendlingen, nel Baden-Württemberg,comincia ...

La Gazzetta dello Sport

La storia Nato a Wendlingen, nel Baden - Württemberg,comincia a giocare a ...Dariorisponde dalla sua auto, fiero del suo gioiellino. In sottofondo si sente un via vai di ... Milan, rinforzo in Primavera: arriva Simic dallo Stoccarda Il club rossonero regala ad Abate il promettente centrale difensivo. Operazione da un milione di euro, bonus compresi ...Un colpo per rinforzare la Primavera di Ignazio Abate. Il Milan lavora ancora sui giovani e nelle ultime ore ha chiuso l'affare con lo Stoccarda per portare in maglia rossonera Jan-Carlo Simic.