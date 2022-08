(Di martedì 23 agosto 2022) Morto un papa se ne fa un altro. Deve essere quello che ha pensato il Pupone dopo la rottura con Ilary, dal momento che non si è scoraggiato, anzi…la sua nuova love story consta andando a gonfie vele: i due non sono ancora uscitie a quanto pare un motivo c’è! Il calciatore e la sua nuova fiamma avrebbero stipulato unsegreto, ma quale? Curiosi? Le vacanze diDiversamente dalla Ilary,è rimasto ancorato alla Capitale per le vacanze, fino al suo trasloco nella villa di Sabaudia, dove da sempre trascorre le sue vacanze estive. Come ben sappiamo, i suoi figli loraggiunto dopo il viaggio in Africa con la madre, ma oggi il Pupone è tutto solo nella grande casa vista mare. Solo ...

infoitcultura : Ilary Blasi tradisce Totti con Cristiano Iovino?/ Con Francesco 'rapporto esausto' da tempo - CorriereCitta : Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno un accordo: ecco quando usciranno allo scoperto - rosydandrea1 : RT @zazoomblog: Francesco Totti e la donna del mistero in aeroporto: era Noemi Bocchi? Gli indizi che (forse) svelano il giallo - #Francesc… - SheamusMaximus : @ChampionsLeague Francesco Totti - ilgiornale : Ondata di foto con i fan per #Totti, che ha concesso diversi scatti sulla spiaggia a Sabaudia. Una disponibilità ch… -

Ilary Blasi è nuovamente in viaggio. Dopo l'annuncio della separazione de, la presentatrice approda in Croazia con la figlia Isabel e un altro importante membro della sua famiglia. Ilary Blasi in Croazia con figlia e nipotini Ilary Blasi e...Ilary Blasi, il suo matrimonio conè finito: a distanza di mesi, scopriamo qualcosa in più sul gossip più scottante di tutta l'estate Ilary Blasi esi sono lasciati ufficialmente. Dopo le numerose voci ...Sembra che l’avventura estiva tra Noemi Bocchi e Francesco Totti si sia già conclusa, ma sarà vero Per un momento si è perfino vociferato che il presunto bambino in arrivo non fosse di Francesco… ...Morto un papa se ne fa un altro. Deve essere quello che ha pensato il Pupone dopo la rottura con Ilary, dal momento che non si è scoraggiato, anzi…la sua nuova love story con Noemi Bocchi sta andando ...