Elodie, l’amore per Marracash è eterno. Ma ora volta pagina (con l’ex di Belen) (Di martedì 23 agosto 2022) Amicizia, lavoro e relax: l’estate di Elodie è stata all’insegna di tanti impegni, ma anche di momenti di vacanza. E se di recente è stata lei a spiegare che, anche se la relazione si è conclusa, l’amore per Marracash non è finito, è anche vero che ultimamente i gossip sulla sua vita sentimentale si sono nuovamente accesi. Rumors che la danno vicina a un ex di Belen. Ha voltato pagina? Elodie, la cantante ha voltato pagina con l’ex di Belen? Sono stati visti insieme in più occasioni durante le vacanze, c’è chi parla anche di tenere effusioni, e poi pare che siano stati fotografati assieme anche a Lugano. Stiamo parlando di Elodie e di Andrea Inannone, ex di Belen, e ... Leggi su dilei (Di martedì 23 agosto 2022) Amicizia, lavoro e relax: l’estate diè stata all’insegna di tanti impegni, ma anche di momenti di vacanza. E se di recente è stata lei a spiegare che, anche se la relazione si è conclusa,pernon è finito, è anche vero che ultimamente i gossip sulla sua vita sentimentale si sono nuovamente accesi. Rumors che la danno vicina a un ex di. Hato, la cantante hatocondi? Sono stati visti insieme in più occasioni durante le vacanze, c’è chi parla anche di tenere effusioni, e poi pare che siano stati fotografati assieme anche a Lugano. Stiamo parlando die di Andrea Inannone, ex di, e ...

MediasetTgcom24 : Elodie e Andrea Iannone inseparabili in Sardegna, è nato l'amore? #Elodie - NATOlizer : Elodie e Andrea Iannone inseparabili in Sardegna, è nato l'amore? - ali_eenaa : RT @goddessofnight_: Elodie invece di stare con l’amore della sua vita Marra si fidanza con Iannone,questa vita mi distrugge - LaGio___ : ELODIE E MARRACASH SONO FATTI L'UNO PER L'ALTRA ASCOLTA NIENTE CANZONI D'AMORE NON TI SEMBRA ANCHE A TE CHE LI DESC… - goddessofnight_ : Elodie invece di stare con l’amore della sua vita Marra si fidanza con Iannone,questa vita mi distrugge -