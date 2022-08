Elezioni, in Lombardia ammesse le liste dei big, a rischio Democrazia e Referendum di Cappato (Di martedì 23 agosto 2022) Si va verso l’ammissione di tutte le liste presentate dai partiti ‘big’ in Lombardia, dal Pd a Fratelli d’Italia, dalla Lega a Forza Italia e ai Cinque Stelle fino a Impegno Civico di Di Maio e Tabacci, mentre rischia la ricusazione per la questione delle firme digitali Democrazia e Referendum di Marco Cappato. E’ questo, a quanto si e’ saputo, l’esito delle verifiche effettuate dagli Uffici elettorali per Camera e Senato della Corte d’Appello di Milano, dopo la fase di presentazione delle liste coi candidati terminata ieri sera. Al momento, dei rilievi che porterebbero alle ricusazioni, attraverso una comunicazione informale, sono stati mossi solo a formazioni ‘minori’ dai giudici, nominati dal presidente della Corte d’Appello milanese Giuseppe Ondei, chiamati a verificare la ... Leggi su ildenaro (Di martedì 23 agosto 2022) Si va verso l’ammissione di tutte lepresentate dai partiti ‘big’ in, dal Pd a Fratelli d’Italia, dalla Lega a Forza Italia e ai Cinque Stelle fino a Impegno Civico di Di Maio e Tabacci, mentre rischia la ricusazione per la questione delle firme digitalidi Marco. E’ questo, a quanto si e’ saputo, l’esito delle verifiche effettuate dagli Uffici elettorali per Camera e Senato della Corte d’Appello di Milano, dopo la fase di presentazione dellecoi candidati terminata ieri sera. Al momento, dei rilievi che porterebbero alle ricusazioni, attraverso una comunicazione informale, sono stati mossi solo a formazioni ‘minori’ dai giudici, nominati dal presidente della Corte d’Appello milanese Giuseppe Ondei, chiamati a verificare la ...

marcocappato : Totale firme: 27512 Circoscrizioni nelle quali la raccolta firme è stata completata: Camera Europa e Lombardia 1;… - ICaleidoscopio : Elezioni politiche 2022, c’è una candidata lucana anche in Lombardia - bizcommunityit : Elezioni, nei partiti l'ira degli esclusi: caso Lombardia per Salvini. Molti big lumbard rimasti fuori pronti - infoitinterno : Elezioni, la corsa dei partiti in Lombardia tra collegi blindati e sconfitte annunciate - supercap70 : @GinaDi15 E qui c'è scritto questo ?? -