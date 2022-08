Da Berrettini a Sinner, quante chance per gli italiani agli US Open? (Di martedì 23 agosto 2022) Il circus del grande tennis internazionale si prepara ad affrontare l’ultimo major del 2022. A chiudere la stagione degli Slam, come da consuetudine, sarà all’appuntamento degli US Open, torneo che quest’anno si svolgerà a cavallo tra agosto e settembre e che vedrà tutti i migliori in campo maschile in gara. La scorsa edizione ha visto la vittoria dell’attuale numero uno del ranking ATP, il russo Daniil Medvedev che nella finalissima di New York aveva battuto Novak Djokovic con un secco 3-0 (per altro, negando al serbo la possibilità di chiudere l’anno con la vittoria del Grand Slam). Lo stesso Djokovic aveva superato ai quarti di finale Matteo Berrettini. Quest’anno gli equilibri in classifica in vista dell’importante e ultimo appuntamento con uno Slam sono profondamente mutati. Medvedev partirà (salvo sorprese e infortuni vari) con la pettorina ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 23 agosto 2022) Il circus del grande tennis internazionale si prepara ad affrontare l’ultimo major del 2022. A chiudere la stagione degli Slam, come da consuetudine, sarà all’appuntamento degli US, torneo che quest’anno si svolgerà a cavallo tra agosto e settembre e che vedrà tutti i migliori in campo maschile in gara. La scorsa edizione ha visto la vittoria dell’attuale numero uno del ranking ATP, il russo Daniil Medvedev che nella finalissima di New York aveva battuto Novak Djokovic con un secco 3-0 (per altro, negando al serbo la possibilità di chiudere l’anno con la vittoria del Grand Slam). Lo stesso Djokovic aveva superato ai quarti di finale Matteo. Quest’anno gli equilibri in classifica in vista dell’importante e ultimo appuntamento con uno Slam sono profondamente mutati. Medvedev partirà (salvo sorprese e infortuni vari) con la pettorina ...

WeAreTennisFR : ???? L'Italie a annoncé sa (dream) team pour la phase finale de la Coupe Davis ! ?? Jannik Sinner ?? Matteo Berrettini… - infoitsport : US Open, ci sarà una prima volta per Musetti: inseriti anche Berrettini e Sinner - ansacalciosport : Ranking Atp, croato Coric scala 123 posizioni ed è 29mo. Dopo successo a Cincinnati. Scende Sinner, Berrettini rest… - igormelatti : @tennisti_brutti Facciamoceli arrivare, sennò è come Berrettini contro Sinner in Canada - AlePassanti : RT @OA_Sport: US Open 2022, definite le 32 teste di serie: prima volta per Lorenzo #Musetti, ancora inserito Novak #Djokovic #Tennis #USOpe… -