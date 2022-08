Come sta Zaniolo dopo l’infortunio: lussazione alla spalla, quando ritornerà in campo con la Roma (Di martedì 23 agosto 2022) dopo l’infortunio di Wijnaldum, la Roma di Mourinho, ora che il campionato è appena iniziato, deve fare i conti con un altro calciatore che dovrà rimanere a casa per un po’ di giorni. Stiamo parlando di Nicolò Zaniolo, che ieri durante il match contro la Cremonese, dopo un contrasto con Lochoshvili al 41?, si è accasciato a terra. Il motivo? Si è lussato la spalla. Cosa è successo ieri a Zaniolo durante la partita Prima il contrasto con l’altro calciatore, poi la richiesta di Zaniolo di fare entrare qualcuno al suo posto. E via con il dottore, le prime visite e la barella che lo ha portato fuori dallo Stadio Olimpico, tra la disperazione e il dispiacere dei tifosi. Che per lui temevano il peggio. ‘Fortunatamente’, però, il giovane ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 23 agosto 2022)di Wijnaldum, ladi Mourinho, ora che il campionato è appena iniziato, deve fare i conti con un altro calciatore che dovrà rimanere a casa per un po’ di giorni. Stiamo parlando di Nicolò, che ieri durante il match contro la Cremonese,un contrasto con Lochoshvili al 41?, si è accasciato a terra. Il motivo? Si è lussato la sp. Cosa è successo ieri adurante la partita Prima il contrasto con l’altro calciatore, poi la richiesta didi fare entrare qualcuno al suo posto. E via con il dottore, le prime visite e la barella che lo ha portato fuori dallo Stadio Olimpico, tra la disperazione e il dispiacere dei tifosi. Che per lui temevano il peggio. ‘Fortunatamente’, però, il giovane ...

