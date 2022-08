Carceri | Cgil | “A Santa Maria Capua Vetere urge un direttore stabile”

ANSACampania : Carceri: Cgil, a Santa Maria C.V. urge un direttore stabile -

... degli agenti coinvolti nei pestaggi dei detenuti dell'aprile 2020 In una nota, i sindacalisti Carmela Ciamillo (Responsabile Fp -Funzioni Centrali Caserta), Orlando Scocca (Fp -Campania ...Teramo. Le Organizzazioni Sindacali Sappe, Sinappe, Uilpa, Uspp, Cisl e, in qualità di rappresentanti del Corpo di Polizia Penitenziaria, esprimono in una nota congiunta 'il proprio rammarico per quanto accaduto nei giorni 6 e 13 agosto 2022' nel carcere di Teramo '... Carceri: Cgil, a Santa Maria C.V. urge un direttore stabile Carenze di organico e criticità organizzative e gestionali: sono alcuni dei punti problematici emersi stamani durante la visita effettuata al carcere di Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano, da una ...