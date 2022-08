Boxe | Usyk – Fury a dicembre? Warren | “Si farà | è il più grande match da Ali-Frazier”

(Di martedì 23 agosto 2022) Dopo ventidue anni di attesa, lapotrebbe tornare ad avere un campione indiscusso dei pesi massimi. Frank, promoter di Tyson, campione WBC, ha confermato l’intenzione del Gypsy King di sfidare Oleksandr, detentore delle cinture WBA, WBO e IBF. “Si? Sì, certamente – spiegaai microfoni di TalkSport -.lo vuole, Tyson lo vuole, io e Bob Arum lo vogliamo. Questo è il piùincontro della storia dai tempi di Ali contro. Entrambi sono imbattuti, la gente ha opinioni diverse su chi vincerà. Si tratta di una sfida fantastica“. Non sarà un problema trovare l’accordo economico: “E’ unda 50/50 di borse”. Da valutare la località. Gli inglesi sperano in Wembley, ma è ...

