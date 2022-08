ATP Winston-Salem 2022: Lorenzo Musetti esce di scena, agli ottavi va Richard Gasquet (Di martedì 23 agosto 2022) Incomprensibilmente relegata al campo 2, la partita tra Lorenzo Musetti e Richard Gasquet è appannaggio del francese. 7-6(5) 4-6 6-1 il punteggio a favore dell’ex semifinalista Slam (anche a New York); il toscano dovrà subito trasferirsi a Flushing Meadows, il transalpino attende agli ottavi uno tra lo spagnolo Pedro Martinez e l’americano Steve Johnson. Primo set particolarmente equilibrato tra i due stilisti del rovescio a una mano, sebbene con maniere di interpretare il tennis molto diverse. Il primo a muovere le acque è Gasquet con il break a zero sul 3-3, immediatamente seguito dalla replica di Musetti, che va 0-40, si vede annullare due chance di controbreak, ma alla terza firma il 4-4. Senza troppi patemi si arriva al tie-break, che ha un ... Leggi su oasport (Di martedì 23 agosto 2022) Incomprensibilmente relegata al campo 2, la partita traè appannaggio del francese. 7-6(5) 4-6 6-1 il punteggio a favore dell’ex semifinalista Slam (anche a New York); il toscano dovrà subito trasferirsi a Flushing Meadows, il transalpino attendeuno tra lo spagnolo Pedro Martinez e l’americano Steve Johnson. Primo set particolarmente equilibrato tra i due stilisti del rovescio a una mano, sebbene con maniere di interpretare il tennis molto diverse. Il primo a muovere le acque ècon il break a zero sul 3-3, immediatamente seguito dalla replica di, che va 0-40, si vede annullare due chance di controbreak, ma alla terza firma il 4-4. Senza troppi patemi si arriva al tie-break, che ha un ...

OA_Sport : ATP Winston-Salem 2022: Lorenzo Musetti chiude subito il torneo, prossima fermata US Open. Gasquet va d'esperienza… - Ubitennis : ATP Winston-Salem: Musetti altalenante, Gasquet di solidità ha la meglio - zazoomblog : LIVE – Musetti-Gasquet 6-7 6-4 0-3 secondo turno Atp Winston-Salem 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Musetti-Gasquet… - ArmandaGelsomin : RT @sportface2016: #AtpWinstonSalem: brutto ko per #Musetti, si arrende al terzo set contro #Gasquet - sportface2016 : #AtpWinstonSalem: brutto ko per #Musetti, si arrende al terzo set contro #Gasquet -