Atlanta, spari in strada: tre persone colpite, cittadini invitati a chiudersi in casa (Di martedì 23 agosto 2022) spari in strada ad Atlanta, la capitale dello stato della Georgia, negli Stati Uniti. Secondo un tweet della polizia, tre persone sarebbe state colpite da colpi di arma da fuoco e... Leggi su ilmattino (Di martedì 23 agosto 2022)inad, la capitale dello stato della Georgia, negli Stati Uniti. Secondo un tweet della polizia, tresarebbe stateda colpi di arma da fuoco e...

codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Atlanta, spari in strada: tre persone colpite, cittadini invitati a chiudersi in casa - Paolo_Versa1 : Atlanta, spari in strada: tre persone colpite, cittadini invitati a chiudersi in casa - LiberoReporter : Atlanta, spari in centro città: 3 persone colpite, sparatore in fuga - Gaebaldi : Atlanta, spari in centro città: 3 persone colpite, sparatore in fuga - ilmessaggeroit : Atlanta, spari in strada: tre persone colpite, cittadini invitati a chiudersi in casa -