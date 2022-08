Atalanta, dall’Inghilterra: non c’è accordo con il Tottenham per la cessione di Malinovskyi (Di martedì 23 agosto 2022) Nelle ultime ore si è parlato molto del possibile addio all’Atalanta di Ruslan Malinovskyi che, dopo la rete realizzata contro il Milan, non sembra aver cambiato la sua situazione all’interno del club bergamasco. Tra le squadre interessate al centrocampista ucraino c’è anche il Tottenham che, stando a quanto riportato da Sky Sports UK, avrebbe chiesto il giocatore in prestito. I nerazzurri, dal loro canto, preferirebbero una cessione a titolo definitivo. Al momento, dunque, c’è un’ampia distanza sulla formula tra le parti. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 agosto 2022) Nelle ultime ore si è parlato molto del possibile addio all’di Ruslanche, dopo la rete realizzata contro il Milan, non sembra aver cambiato la sua situazione all’interno del club bergamasco. Tra le squadre interessate al centrocampista ucraino c’è anche ilche, stando a quanto riportato da Sky Sports UK, avrebbe chiesto il giocatore in prestito. I nerazzurri, dal loro canto, preferirebbero unaa titolo definitivo. Al momento, dunque, c’è un’ampia distanza sulla formula tra le parti. SportFace.

