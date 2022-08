Accoltellato durante lite in strada a Napoli: indagano i Carabinieri (Di martedì 23 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si è presentato al Vecchio Pellegrini stanotte, ferito con colpi d’arma da taglio: si tratta di un 35enne del Borgo Sant’Antonio Abate, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo ha riferito ai Carabinieri di essere stato ferito da uno sconosciuto. Ha lesioni al deltoide sinistro e alla clavicola sinistra. Tutto sarebbe avvenuto nel corso di una lite scoppiata in strada, per motivi ancora da chiarire, nel quartiere San Lorenzo. I Carabinieri della compagnia Stella indagano per chiarire la dinamica. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Si è presentato al Vecchio Pellegrini stanotte, ferito con colpi d’arma da taglio: si tratta di un 35enne del Borgo Sant’Antonio Abate, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo ha riferito aidi essere stato ferito da uno sconosciuto. Ha lesioni al deltoide sinistro e alla clavicola sinistra. Tutto sarebbe avvenuto nel corso di unascoppiata in, per motivi ancora da chiarire, nel quartiere San Lorenzo. Idella compagnia Stellaper chiarire la dinamica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

