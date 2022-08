“A Ballando con le Stelle i primi sì dei prossimi concorrenti: da Luisella Costamagna a Enrico Montesano” (Di martedì 23 agosto 2022) La nuova edizione di “Ballando con le Stelle” debutterà su Rai1 sabato 8 ottobre. Chi scenderà in pista? Rischia di diventare un caso televisivo la presenza nel cast di Enrico Montesano. La partecipazione dell’attore è stata anticipata dal sito Tvblog, una lunga e indiscutibile carriera sia al cinema che in tv travolta dalle polemiche negli ultimi anni. Di recente si è molto parlato di Montesano ma solo per temi legati alla pandemia, per le sue posizioni NoVax e NoGreenPass strizzando l’occhio al mondo social complottista. A novembre scorso, ironia della sorte, si era lanciato in un appello alla disobbedienza civile chiedendo anche di non pagare il canone Rai: “Niente banca, ritiro liquidità dai conti correnti, scorporare quota abbonamento canone e disdire abbonamento Rai. Non vedere canali ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) La nuova edizione di “con le” debutterà su Rai1 sabato 8 ottobre. Chi scenderà in pista? Rischia di diventare un caso televisivo la presenza nel cast di. La partecipazione dell’attore è stata anticipata dal sito Tvblog, una lunga e indiscutibile carriera sia al cinema che in tv travolta dalle polemiche negli ultimi anni. Di recente si è molto parlato dima solo per temi legati alla pandemia, per le sue posizioni NoVax e NoGreenPass strizzando l’occhio al mondo social complottista. A novembre scorso, ironia della sorte, si era lanciato in un appello alla disobbedienza civile chiedendo anche di non pagare il canone Rai: “Niente banca, ritiro liquidità dai conti correnti, scorporare quota abbonamento canone e disdire abbonamento Rai. Non vedere canali ...

Agenzia_Ansa : Mafia: migliaia di giovani sfidano il boss Messina Denaro ballando nel Parco di Selinunte con l'evento Musica & Leg… - baucopaolo : Quindi per sua logica più le dicono che è cafona e cattiva e più 'Ballando con le stelle' viene seguito... - marina82854013 : RT @6RENZ: Ballando con le Stelle è l'ospizio dei morti di fama. Poi non rimane che il cimitero nell'Isola dei famosi. - FQMagazineit : “A Ballando con le Stelle i primi sì dei prossimi concorrenti: da Luisella Costamagna a Enrico Montesano” - SoniaLaVera : RT @6RENZ: Ballando con le Stelle è l'ospizio dei morti di fama. Poi non rimane che il cimitero nell'Isola dei famosi. -